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23 حزيران 2022 - 09:11
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النائب ميشال موسى باسم كتلة "التنمية والتحرير": سمّينا الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة

النائب ميشال موسى باسم كتلة "التنمية والتحرير": سمّينا الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كتلة,باسم,موسى,ميشال,النائب,
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النائب ميشال موسى باسم كتلة &quot;التنمية والتحرير&quot;: سمّينا الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة
Lebanon News
 
 
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