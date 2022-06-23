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23 حزيران 2022 - 10:26
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ميقاتي من بعبدا: التكليف الجديد يحملني مسؤولية مضاعفة وسنتعاون على انقاذ وطننا وامد يدي الى الجميع من دون استثناء

ميقاتي من بعبدا: التكليف الجديد يحملني مسؤولية مضاعفة وسنتعاون على انقاذ وطننا وامد يدي الى الجميع من دون استثناء Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجديد,التكليف,بعبدا,ميقاتي,
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ميقاتي من بعبدا: التكليف الجديد يحملني مسؤولية مضاعفة وسنتعاون على انقاذ وطننا وامد يدي الى الجميع من دون استثناء
Lebanon News
 
 
 
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