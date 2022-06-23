ميقاتي للـLBCI: لا يمكن أن أقبل بأي حكومة تتعارض مع الأمور الوطنية الأساسية وبالتالي أنا مرن والأهم أن يتعهد وزير الطاقة المقبل بالسير بخطة الطاقة