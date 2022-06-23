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23 حزيران 2022 - 13:08
23/06/2022 13:08:49
ميقاتي للـLBCI: لا يمكن أن أقبل بأي حكومة تتعارض مع الأمور الوطنية الأساسية وبالتالي أنا مرن والأهم أن يتعهد وزير الطاقة المقبل بالسير بخطة الطاقة
ميقاتي للـLBCI: لا يمكن أن أقبل بأي حكومة تتعارض مع الأمور الوطنية الأساسية وبالتالي أنا مرن والأهم أن يتعهد وزير الطاقة المقبل بالسير بخطة الطاقة
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