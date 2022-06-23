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23 حزيران 2022 - 13:11
23/06/2022 13:11:58
ميقاتي للـLBCI: لا يوجد شروط لتأليف الحكومة وبرأيي يصعب أن نشكل حكومة بلون واحد ولا أقبل بها
ميقاتي للـLBCI: لا يوجد شروط لتأليف الحكومة وبرأيي يصعب أن نشكل حكومة بلون واحد ولا أقبل بها
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LBCI News Lebanon
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