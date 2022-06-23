آخر الأخبار
23 حزيران 2022 - 13:11
Back

ميقاتي للـLBCI: لا يوجد شروط لتأليف الحكومة وبرأيي يصعب أن نشكل حكومة بلون واحد ولا أقبل بها

ميقاتي للـLBCI: لا يوجد شروط لتأليف الحكومة وبرأيي يصعب أن نشكل حكومة بلون واحد ولا أقبل بها Lebanon, news ,lbci ,أخبار شروط,يوجد,للـLBCI,ميقاتي,
episodes
ميقاتي للـLBCI: لا يوجد شروط لتأليف الحكومة وبرأيي يصعب أن نشكل حكومة بلون واحد ولا أقبل بها
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً