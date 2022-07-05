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05 تموز 2022 - 14:59
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نصار لـ"حوار المرحلة": أنا ضد تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وهذا الامر ينطبق على ملف حاكم مصرف لبنان ولا أعتقد أن عدم تسمية تكتل لبنان القوي ميقاتي لرئاسة الحكومة متعلق بملف سلامة

نصار لـ"حوار المرحلة": أنا ضد تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وهذا الامر ينطبق على ملف حاكم مصرف لبنان ولا أعتقد أن عدم تسمية تكتل لبنان القوي ميقاتي لرئاسة الحكومة متعلق بملف سلامة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
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نصار لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أنا ضد تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وهذا الامر ينطبق على ملف حاكم مصرف لبنان ولا أعتقد أن عدم تسمية تكتل لبنان القوي ميقاتي لرئاسة الحكومة متعلق بملف سلامة
Lebanon News
 
 
 
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