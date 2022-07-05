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05 تموز 2022 - 14:59
05/07/2022 14:59:43
نصار لـ"حوار المرحلة": أنا ضد تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وهذا الامر ينطبق على ملف حاكم مصرف لبنان ولا أعتقد أن عدم تسمية تكتل لبنان القوي ميقاتي لرئاسة الحكومة متعلق بملف سلامة
نصار لـ"حوار المرحلة": أنا ضد تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وهذا الامر ينطبق على ملف حاكم مصرف لبنان ولا أعتقد أن عدم تسمية تكتل لبنان القوي ميقاتي لرئاسة الحكومة متعلق بملف سلامة
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