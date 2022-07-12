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12 تموز 2022 - 14:42
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أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": ميقاتي يريد حكومة ترضيه وترضي الشارع السني بعد التشتت الحاصل نتيجة انسحاب تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري وهو قدم التشكيلة الحكومية التي تريحه

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أكرم شهيب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: ميقاتي يريد حكومة ترضيه وترضي الشارع السني بعد التشتت الحاصل نتيجة انسحاب تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري وهو قدم التشكيلة الحكومية التي تريحه
Lebanon News
 
 
 
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