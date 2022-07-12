آخر الأخبار
12 تموز 2022 - 14:42
12/07/2022 14:42:21
أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": ميقاتي يريد حكومة ترضيه وترضي الشارع السني بعد التشتت الحاصل نتيجة انسحاب تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري وهو قدم التشكيلة الحكومية التي تريحه
أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": ميقاتي يريد حكومة ترضيه وترضي الشارع السني بعد التشتت الحاصل نتيجة انسحاب تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري وهو قدم التشكيلة الحكومية التي تريحه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,شهيب,أكرم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً