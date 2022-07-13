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13 تموز 2022 - 07:52
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فرعية لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان أنجزت قانون تعديل السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد والمحال من الحكومة وسيعرض غدًا على لجنة المال لإقراره مع قرض البنك الدولي للقمح

فرعية لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان أنجزت قانون تعديل السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد والمحال من الحكومة وسيعرض غدًا على لجنة المال لإقراره مع قرض البنك الدولي للقمح Lebanon, news ,lbci ,أخبار النائب,برئاسة,المال,لجنة,فرعية,
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فرعية لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان أنجزت قانون تعديل السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد والمحال من الحكومة وسيعرض غدًا على لجنة المال لإقراره مع قرض البنك الدولي للقمح
Lebanon News
 
 
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