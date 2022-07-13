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13 تموز 2022 - 07:52
13/07/2022 07:52:00
فرعية لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان أنجزت قانون تعديل السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد والمحال من الحكومة وسيعرض غدًا على لجنة المال لإقراره مع قرض البنك الدولي للقمح
فرعية لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان أنجزت قانون تعديل السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد والمحال من الحكومة وسيعرض غدًا على لجنة المال لإقراره مع قرض البنك الدولي للقمح
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LBCI News Lebanon
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