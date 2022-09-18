آخر الأخبار
18 أيلول 2022 - 04:40
18/09/2022 04:40:00
الراعي: نطالب بتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس عون ونطالب بحماية القضاء من كل تسييس أو مساومة
الراعي: نطالب بتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس عون ونطالب بحماية القضاء من كل تسييس أو مساومة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار جديدة,حكومة,بتشكيل,نطالب,الراعي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً