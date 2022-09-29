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29 أيلول 2022 - 12:40
29/09/2022 12:40:12
ميشال معوض للـLBCI: حصلت تقريبا على ثلثي اصوات المعارضة وهي خطوة اساسية على طريق جمع المعارضة التي يجب ان تستسكمل بمد اليد والبلد ليست بحاجة الى رئيس رمادي
ميشال معوض للـLBCI: حصلت تقريبا على ثلثي اصوات المعارضة وهي خطوة اساسية على طريق جمع المعارضة التي يجب ان تستسكمل بمد اليد والبلد ليست بحاجة الى رئيس رمادي
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