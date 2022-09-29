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29 أيلول 2022 - 12:40
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ميشال معوض للـLBCI: حصلت تقريبا على ثلثي اصوات المعارضة وهي خطوة اساسية على طريق جمع المعارضة التي يجب ان تستسكمل بمد اليد والبلد ليست بحاجة الى رئيس رمادي

ميشال معوض للـLBCI: حصلت تقريبا على ثلثي اصوات المعارضة وهي خطوة اساسية على طريق جمع المعارضة التي يجب ان تستسكمل بمد اليد والبلد ليست بحاجة الى رئيس رمادي Lebanon, news ,lbci ,أخبار تقريبا,حصلت,للـLBCI,معوض,ميشال,
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ميشال معوض للـLBCI: حصلت تقريبا على ثلثي اصوات المعارضة وهي خطوة اساسية على طريق جمع المعارضة التي يجب ان تستسكمل بمد اليد والبلد ليست بحاجة الى رئيس رمادي
Lebanon News
 
 
 
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