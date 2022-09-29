آخر الأخبار
29 أيلول 2022 - 13:20
29/09/2022 13:20:53
عماد الحوت للـLBCI: لتسمية شخص في الانتخابات الرئاسية كان لدينا شرط المعايير وشرط حظوظ النجاح ورأينا ان ما من اسم يملك الشرطين
عماد الحوت للـLBCI: لتسمية شخص في الانتخابات الرئاسية كان لدينا شرط المعايير وشرط حظوظ النجاح ورأينا ان ما من اسم يملك الشرطين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لتسمية,للـLBCI,الحوت,عماد,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً