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29 أيلول 2022 - 13:25
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فادي كرم للـLBCI: قوى المعارضة هي عدة اطراف ويجب التخلي عن الانانيات لكسب المعركة ولم يكن هناك من وقت كاف قبل 48 ساعة من الدعوة للجلسة للاتفاق على اسم والأمل كبير أن نعود لنتفق بين بعضنا

فادي كرم للـLBCI: قوى المعارضة هي عدة اطراف ويجب التخلي عن الانانيات لكسب المعركة ولم يكن هناك من وقت كاف قبل 48 ساعة من الدعوة للجلسة للاتفاق على اسم والأمل كبير أن نعود لنتفق بين بعضنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المعارضة,للـLBCI,فادي,
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فادي كرم للـLBCI: قوى المعارضة هي عدة اطراف ويجب التخلي عن الانانيات لكسب المعركة ولم يكن هناك من وقت كاف قبل 48 ساعة من الدعوة للجلسة للاتفاق على اسم والأمل كبير أن نعود لنتفق بين بعضنا
Lebanon News
 
 
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