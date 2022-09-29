فادي كرم للـLBCI: قوى المعارضة هي عدة اطراف ويجب التخلي عن الانانيات لكسب المعركة ولم يكن هناك من وقت كاف قبل 48 ساعة من الدعوة للجلسة للاتفاق على اسم والأمل كبير أن نعود لنتفق بين بعضنا