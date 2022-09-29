اغوب ترزيان للـLBCI: المطلوب من الرئيس المقبل ان يكون لديه الحنكة والحكمة لتطبيق صلاحياته الدستورية وجريء كي يقول "كلا" والمرونة بالتعاطي بالسياسة ولكن لا يمكن ان نتحدى ونستفز اي طرف فبحسب الدستور يجب ان يكون رمز وحدة الوطن