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03 تشرين الأول 2022 - 08:35
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ميقاتي بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: وضعنا ملاحظاتنا على اقتراح هوكستين لكن الامور والاعمدة الاساسية في هذا الاتفاق ميسّرة وموقفنا موحد لمصلحة لبنان

ميقاتي بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: وضعنا ملاحظاتنا على اقتراح هوكستين لكن الامور والاعمدة الاساسية في هذا الاتفاق ميسّرة وموقفنا موحد لمصلحة لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثلاثي,الاجتماع,ميقاتي,
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ميقاتي بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: وضعنا ملاحظاتنا على اقتراح هوكستين لكن الامور والاعمدة الاساسية في هذا الاتفاق ميسّرة وموقفنا موحد لمصلحة لبنان
Lebanon News
 
 
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