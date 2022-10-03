ميقاتي بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: وضعنا ملاحظاتنا على اقتراح هوكستين لكن الامور والاعمدة الاساسية في هذا الاتفاق ميسّرة وموقفنا موحد لمصلحة لبنان