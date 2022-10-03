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03 تشرين الأول 2022 - 08:35
03/10/2022 08:35:48
ميقاتي بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: وضعنا ملاحظاتنا على اقتراح هوكستين لكن الامور والاعمدة الاساسية في هذا الاتفاق ميسّرة وموقفنا موحد لمصلحة لبنان
ميقاتي بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا: وضعنا ملاحظاتنا على اقتراح هوكستين لكن الامور والاعمدة الاساسية في هذا الاتفاق ميسّرة وموقفنا موحد لمصلحة لبنان
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