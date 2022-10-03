جعجع لـ"الحدث": المفاوضات لا تزال جارية من أجل إقناع فرقاء المعارضة كافة للإلتفاف حول اسم واحد ونأمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الموضوع قبل الجلسة المقبلة وميشال معوض هو المرشح النهائي