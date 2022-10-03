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03 تشرين الأول 2022 - 11:18
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جعجع لـ"الحدث": المفاوضات لا تزال جارية من أجل إقناع فرقاء المعارضة كافة للإلتفاف حول اسم واحد ونأمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الموضوع قبل الجلسة المقبلة وميشال معوض هو المرشح النهائي

جعجع لـ"الحدث": المفاوضات لا تزال جارية من أجل إقناع فرقاء المعارضة كافة للإلتفاف حول اسم واحد ونأمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الموضوع قبل الجلسة المقبلة وميشال معوض هو المرشح النهائي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الحدث,quot,جعجع,
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جعجع لـ&quot;الحدث&quot;: المفاوضات لا تزال جارية من أجل إقناع فرقاء المعارضة كافة للإلتفاف حول اسم واحد ونأمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الموضوع قبل الجلسة المقبلة وميشال معوض هو المرشح النهائي
Lebanon News
 
 
 
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