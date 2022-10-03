آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2022 - 11:18
03/10/2022 11:18:34
جعجع لـ"الحدث": المفاوضات لا تزال جارية من أجل إقناع فرقاء المعارضة كافة للإلتفاف حول اسم واحد ونأمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الموضوع قبل الجلسة المقبلة وميشال معوض هو المرشح النهائي
جعجع لـ"الحدث": المفاوضات لا تزال جارية من أجل إقناع فرقاء المعارضة كافة للإلتفاف حول اسم واحد ونأمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الموضوع قبل الجلسة المقبلة وميشال معوض هو المرشح النهائي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الحدث,quot,جعجع,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً