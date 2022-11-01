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01 تشرين الثاني 2022 - 15:56
01/11/2022 15:56:07
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": هناك محاولة جدية لخلق فوضى دستورية لإطالة أمد الفراغ الرئاسي وبالتالي لايصال جبران باسيل أو من يشبهه الى الرئاسة أو للاطاحة بإتفاق الطائف
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": هناك محاولة جدية لخلق فوضى دستورية لإطالة أمد الفراغ الرئاسي وبالتالي لايصال جبران باسيل أو من يشبهه الى الرئاسة أو للاطاحة بإتفاق الطائف
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LBCI News Lebanon
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