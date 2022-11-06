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06 تشرين الثاني 2022 - 16:48
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نقولا صحناوي لـ"#الأحد_مع_ماريو": نحن على تواصل دائم مع فرنجية والمرده وباسيل قالها بوضوح "لا ندعم وصوله للرئاسة"

نقولا صحناوي لـ"#الأحد_مع_ماريو": نحن على تواصل دائم مع فرنجية والمرده وباسيل قالها بوضوح "لا ندعم وصوله للرئاسة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,صحناوي,نقولا,
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نقولا صحناوي لـ&quot;#الأحد_مع_ماريو&quot;: نحن على تواصل دائم مع فرنجية والمرده وباسيل قالها بوضوح &quot;لا ندعم وصوله للرئاسة&quot;
Lebanon News
 
 
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