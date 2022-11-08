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08 تشرين الثاني 2022 - 05:18
08/11/2022 05:18:13
أبيض: حملة توزيع لقاح وباء الكوليرا ستبدأ يوم السبت على أن يوزع 600 ألف جرعة ما يشكل 70% من العينة المستهدفة
أبيض: حملة توزيع لقاح وباء الكوليرا ستبدأ يوم السبت على أن يوزع 600 ألف جرعة ما يشكل 70% من العينة المستهدفة
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LBCI News Lebanon
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