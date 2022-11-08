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08 تشرين الثاني 2022 - 05:18
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أبيض: حملة توزيع لقاح وباء الكوليرا ستبدأ يوم السبت على أن يوزع 600 ألف جرعة ما يشكل 70% من العينة المستهدفة

أبيض: حملة توزيع لقاح وباء الكوليرا ستبدأ يوم السبت على أن يوزع 600 ألف جرعة ما يشكل 70% من العينة المستهدفة Lebanon, news ,lbci ,أخبار وباء,لقاح,توزيع,حملة,أبيض,
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أبيض: حملة توزيع لقاح وباء الكوليرا ستبدأ يوم السبت على أن يوزع 600 ألف جرعة ما يشكل 70% من العينة المستهدفة
Lebanon News
 
 
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