المديرية العامة للأحوال الشخصية: إليكم الرسوم المتعلقة بالمعاملات مع صدور موازنة العام 2022

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أعلمت المديرية العامة للأحوال الشخصية المواطنين بالرسوم المتعلقة بمعاملات هذه المديرية العامة، مع صدور موازنة العام 2022، وذلك وفقاً للآتي :- 20،000 ل.ل. (عشرون الف ليرة لبنانية) لقاء إصدار أي بيان قيد إفرادي أو عائلي، او تنفيذ وثائق الوقوعات (زواج، ولادة وفاة، طلاق).- 1,000 ل.ل. (الف ليرة لبنانية) لقاء المصادقة على أي مستند يصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية (بيان قيد إفرادي أو عائلي ووثائق زواج، ولادة وفاة، طلاق).- 5،000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية) لقاء إيصال بطاقة الهوية.على أن يُصار الى البدء بتطبيق هذه الرسوم إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون % .