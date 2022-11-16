المديرية العامة للأحوال الشخصية: إليكم الرسوم المتعلقة بالمعاملات مع صدور موازنة العام 2022

أعلمت المديرية العامة للأحوال الشخصية المواطنين بالرسوم المتعلقة بمعاملات هذه المديرية العامة، مع صدور موازنة العام 2022، وذلك وفقاً للآتي :
- 20،000 ل.ل. (عشرون الف ليرة لبنانية) لقاء إصدار أي بيان قيد إفرادي أو عائلي، او تنفيذ وثائق الوقوعات (زواج، ولادة وفاة، طلاق).
- 1,000 ل.ل. (الف ليرة لبنانية) لقاء المصادقة على أي مستند يصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية (بيان قيد إفرادي أو عائلي ووثائق زواج، ولادة وفاة، طلاق).
- 5،000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية) لقاء إيصال بطاقة الهوية.
على أن يُصار الى البدء بتطبيق هذه الرسوم إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون % .
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