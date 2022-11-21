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21 تشرين الثاني 2022 - 06:28
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ميقاتي: إتفقنا مع برنامج الأغذية على صرف مساعدات للبنان بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات الـ3 المقبلة

ميقاتي: إتفقنا مع برنامج الأغذية على صرف مساعدات للبنان بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات الـ3 المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأغذية,برنامج,إتفقنا,ميقاتي,
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ميقاتي: إتفقنا مع برنامج الأغذية على صرف مساعدات للبنان بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات الـ3 المقبلة
Lebanon News
 
 
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