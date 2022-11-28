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28 تشرين الثاني 2022 - 16:01
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ميشال دويهي لـ"عشرين 30": هناك اختلاف سياسي كبير داخل تكتل نواب التغيير وخروجي من هذا التكتل أتى لانه بشكله الحالي يخدم المنظومة السياسية وشعرت بضرورة أخذ مسافة من التكتل وحماية ثورة 17 تشرين

ميشال دويهي لـ"عشرين 30": هناك اختلاف سياسي كبير داخل تكتل نواب التغيير وخروجي من هذا التكتل أتى لانه بشكله الحالي يخدم المنظومة السياسية وشعرت بضرورة أخذ مسافة من التكتل وحماية ثورة 17 تشرين Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,دويهي,ميشال,
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ميشال دويهي لـ&quot;عشرين 30&quot;: هناك اختلاف سياسي كبير داخل تكتل نواب التغيير وخروجي من هذا التكتل أتى لانه بشكله الحالي يخدم المنظومة السياسية وشعرت بضرورة أخذ مسافة من التكتل وحماية ثورة 17 تشرين
Lebanon News
 
 
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