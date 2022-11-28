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28 تشرين الثاني 2022 - 17:00
28/11/2022 17:00:03
مارك ضو لـ"عشرين 30": ميشال معوض هو مرشح جدي لرئاسة الجمهورية وهو ليس خياراً مرحليًا بل هو الخيار الجدّي الحقيقي الموجود اليوم لكن إذا كان هناك مرشح أفضل فنحن كحزب تقدم مستعدون لدعمه
مارك ضو لـ"عشرين 30": ميشال معوض هو مرشح جدي لرئاسة الجمهورية وهو ليس خياراً مرحليًا بل هو الخيار الجدّي الحقيقي الموجود اليوم لكن إذا كان هناك مرشح أفضل فنحن كحزب تقدم مستعدون لدعمه
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