مارك ضو لـ"عشرين 30": ميشال معوض هو مرشح جدي لرئاسة الجمهورية وهو ليس خياراً مرحليًا بل هو الخيار الجدّي الحقيقي الموجود اليوم لكن إذا كان هناك مرشح أفضل فنحن كحزب تقدم مستعدون لدعمه