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28 تشرين الثاني 2022 - 17:00
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مارك ضو لـ"عشرين 30": ميشال معوض هو مرشح جدي لرئاسة الجمهورية وهو ليس خياراً مرحليًا بل هو الخيار الجدّي الحقيقي الموجود اليوم لكن إذا كان هناك مرشح أفضل فنحن كحزب تقدم مستعدون لدعمه

مارك ضو لـ"عشرين 30": ميشال معوض هو مرشح جدي لرئاسة الجمهورية وهو ليس خياراً مرحليًا بل هو الخيار الجدّي الحقيقي الموجود اليوم لكن إذا كان هناك مرشح أفضل فنحن كحزب تقدم مستعدون لدعمه Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,مارك,
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مارك ضو لـ&quot;عشرين 30&quot;: ميشال معوض هو مرشح جدي لرئاسة الجمهورية وهو ليس خياراً مرحليًا بل هو الخيار الجدّي الحقيقي الموجود اليوم لكن إذا كان هناك مرشح أفضل فنحن كحزب تقدم مستعدون لدعمه
Lebanon News
 
 
 
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