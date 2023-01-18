بوحبيب بحث وطراف في ملف النازحين السوريين

اتفاق على أهمية إيجاد حل لهذه القضية وسفير أرمينيا طلب دعم لبنان لإعادة فتح ممر"لاتشين"

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف، في ملف النازحين السوريين وكان الإتفاق على" أهمية إيجاد طريقة لحل هذه القضية" كما تم البحث في قضايا داخلية اخرى.

كما التقى الوزير بو حبيب سفير أرمينيا لدى لبنان فهاكن أتابكيان الذي طلب "دعم و تأييد لبنان لإعادة فتح ممر لاتشين "، الذي كانت أذربيجان قد اقفلته مع أرمينيا، ووعد بو حبيب التحدث مع سفير أذربيجان لدى لبنان لمعرفة تفاصيل هذه القضية وتحديد موقف لبنان منها .