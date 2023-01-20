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بري عرض مع زواره المستجدات وتسلم رسالة من نظيرته الاوغندية..مخزومي: المطلوب في هذه المرحلة إنتخاب رئيس للجمهورية

أخبار سياسية
2023-01-20 | 08:07
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بري عرض مع زواره المستجدات وتسلم رسالة من نظيرته الاوغندية..مخزومي: المطلوب في هذه المرحلة إنتخاب رئيس للجمهورية
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بري عرض مع زواره المستجدات وتسلم رسالة من نظيرته الاوغندية..مخزومي: المطلوب في هذه المرحلة إنتخاب رئيس للجمهورية


بري عرض مع زواره المستجدات ودعا اللجان الى جلسة في 26 الحالي وتسلم رسالة من نظيرته الاوغندية...مخزومي: المطلوب في هذه المرحلة إنتخاب رئيس للجمهورية

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي الأوضاع العامة، لاسيما الإقتصادية منها وآخر المستجدات السياسية.
 
وقال النائب مخزومي بعد اللقاء :" اللقاء كان لإعادة تقييم الوضع الذي نحن فيه والجميع يعرف أن سعر صرف الدولار قد وصل الى الخمسين الف ليرة وصعودا وهذا يدل على عدم الثقة بالوضع الاقتصادي الذي نحن فيه. وهناك أيضا لدينا مشكلة دواء وكهرباء ومدارس. وعليه وصلنا الى مرحلة أصبح فيه الاصلاح أمرا اساسيا وكل العالم ينظر الى لبنان ويربط عملية دعمه للبنان سواء بواسطة صندوق النقد الدولي أو من دول العالم الغربي ومن دول الخليج وبخاصة من المملكة العربية السعودية بإنتخاب رئيس للجمهورية وحكومة يكون لديها برنامج عمل واضح وصريح كي تستطيع ان تقدم صورة للعالم بأننا قادرون ومستعدون  للسير في طريق واضح وصريح نحو الاصلاح".
 
وأضاف :"الجميع يعرف أن مجلس النواب هو يعمل كخلية نحل والرئيس بري أعطى تعليماته لجميع النواب للعمل في اللجان وهي تعمل إسبوعيا من يوم الاثنين وحتى الخميس من الصباح الى المساء من أجل إنجاز القوانين لكن في النهاية الكل يعرف اذا لم ننتخب رئيسا للجمهورية وشكلنا حكومة من الصعب تطبيق القوانين.
 
وتابع :"نحن مستمرون في السير بعملية الإصلاح وننسق كثيرا في ما بيننا. كل النواب يريدون الإصلاح لكن بصراحة وقياسا مع الظروف التي يعيشها أهلنا لا يمكن الاستمرار لكننا قادرون على الوصول الى شاطئ الامان. ونأمل ان نتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية لانه هذا هو المطلوب في هذه المرحلة".
 
العريضي
وعرض الرئيس بري للمستجدات السياسية وآخر التطورات خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.
 
قنصل اوغندا
واستقبل بري قنصل أوغندا لدى لبنان السيد محمد خضر حسين في حضور رئيس المنتدى اللبناني الاوغندي سليم فرح.


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إنتخاب رئيس للجمهورية

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