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حميه بحث مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في مشاريع تتعلق بالمرافق العامة

أخبار سياسية
2023-01-20 | 08:34
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حميه بحث مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في مشاريع تتعلق بالمرافق العامة
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حميه بحث مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في مشاريع تتعلق بالمرافق العامة

بحثٌ في مشاريع تتعلق بالمرافق العامة

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير (FRANCOIS SPORRER )، في المشاريع التي تم بحثها سابقا وتعنى بها الوزارة، المتعلقة بالمرافق العامة منها، إعادة إعمار مرفأ بيروت ومشروع إعادة إحياء خط سكك الحديد في لبنان، إضافة إلى الخطط التي تقوم بها الوزارة لتعزيز تفعيل العمل في مرافقها العامة.


واكد حميه أن نهضة لبنان تكمن في تفعيل العمل في مرافقه العامة، وقال انه من مرفقين فقط وهما مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، قد تم رفد الخزينة العامة للدولة بمئات ملايين الدولارات، متوقعاً أن تكون ايرادات المرافق التابعة للوزارة عموما أعلى بكثير في موازنة عام ٢٠٢٣".


واشار حميه الى انه تم الاتفاق على قبول العرض الذي قدمته الدولة الفرنسية، الذي يعنى بتمويل تكليف خبراء واستشاريين للقيام بإعداد دراسات ودفاتر شروط لمشاريع تعنى بها الوزارة لصالح مرافقها العامة، بالتعاون والتنسيق مع المعنيين في الوزارة مواكبة للتطورات التي تحصل في قطاع النقل والمرافق والمطارات والطرق.

  
 وأثنى سبورير على "رؤية الوزير حمية في إعادة إعمار المرفأ"، مشيراً الى انها رؤية تجعل منه مرفقا لبنانيا منافسا ومتكاملا مع أقرانه على ساحل شرق المتوسط، ورافدا مهما من روافد الدولة المالية بين مرافقها، لافتاً الى ان العرض الذي قدمته فرنسا يأتي في سياق دعمها لتعزيز مرافقها العامة وتفعيلها.

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أخبار سياسية

حميه

رئيس القسم الاقتصادي

السفارة الفرنسية

المرافق العامة

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