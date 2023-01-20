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تعاميم لمصرف لبنان حول السحوبات بالعملات الأجنبية...
أخبار سياسية
2023-01-20 | 09:13
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تعاميم لمصرف لبنان حول السحوبات بالعملات الأجنبية...
ماذا جاء فيها؟
صدر عن مصرف لبنان، تعميم وسيط حمل الرقم 656 الى المصارف والمؤسسات المالية، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)، مرفق بالتعميم الاساسي رقم 81...
**للاطلاع على التعميم الاول
اضغط هنا
وصدر عن مصرف لبنان، تعميم وسيط حمل الرقم 657 الى المصارف، يتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ( اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية). مرفق بالتعميم الاساسي رقم 151.
**للاطلاع على التعميم الثاني
اضغط هنا
وصدر عن مصرف لبنان، تعميم وسيط حمل الرقم 658 الى المصارف، يتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ( اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية). مرفق بالتعميم الاساسي رقم 158.
**للاطلاع على التعميم الثالث
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