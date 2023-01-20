كيف هي الصورة من داخل مجلس النواب؟

كيف هي الصورة من داخل مجلس النواب؟

لليلة الثانية على التوالي يواصل عدد من النواب اعتصامهم داخل القاعة العامة في مجلس النواب.

فكيف هي الصورة من داخل المجلس؟