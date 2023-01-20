كيف نام النواب داخل المجلس؟ وكيف يسروا أمورهم الحياتية البسيطة؟

كيف نام النواب داخل المجلس؟ وكيف يسروا أمورهم الحياتية البسيطة؟

نهار مجلس النواب الطويل بدأ بزيارات تضامن لعدد من النواب وتواصل بتحركات سياسية وشعبية.