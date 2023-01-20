0min

لقاء إفتراضي بين نواب التغيير المعتصمين داخل المجلس والناشطين في الإغتراب

لقاء إفتراضي بين نواب التغيير المعتصمين داخل المجلس والناشطين في الإغتراب

بهدف التشاور حول الخطوات المقبلة، شارك نواب التغيير المعتصمين داخل المجلس النيابي في لقاء افتراضي مع الناشطين في الاغتراب بمبادرة من شبكة الاغتراب اللبناني..