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فرنسا العاملة على خط الرئاسة تعمل أيضًا على خط الكهرباء

فرنسا العاملة على خط الرئاسة تعمل أيضًا على خط الكهرباء

فرنسا العاملة على خط الرئاسة تعمل ايضاً على خط الكهرباء.



السفيرة الفرنسية تبلغ الرئيس ميقاتي ان بلاده تبذل جهودا لدى البنك الدولي من أجل إطلاق مسار تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن..