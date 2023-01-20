الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائية 20-1-2023

أخبار سياسية
2023-01-20 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائية 20-1-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائية 20-1-2023

مقدّمة النشرة المسائية 20-1-2023

إنتهى الاسبوع إلى جلسة حادية عشرة لمجلس النواب لكنها لم تٌفضِ إلى شيء ، رفع رئيس المجلس الجلسة بعد تطيير النصاب ، من دون ان يحدد موعدًا لجلسةٍ ثانية عشرة ، لكن نوابًا من كتلة التغيير 
خربطوا حسابات الرئيس بري ، فاعتصموا في داخل القاعة العامة، ومنهم مَن بات ليلته فيها . هذه الحركة الإعتراضية ليس لها أفق حتى الساعة ، داخليًا طبعًا ، خصوصًا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يأخذ هذه الخطوة كأنها تشكِّل ضغطًا عليه في موضوع إبقاء الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس ، فالمسألة أبعد من مجرد اعتصام نواب داخل المجلس ، بل إن الرئيس بري يربطها بجملة من الأعتبارات أبرزها التوافق ، وهذا ما ليس متوافرًا حتى الساعة .
 
لكن خطوة النواب المعتصمين من شأنها أن تثير اهتمامًا غربيًا ، سواء في أوروبا أو في اميركا ، ففي الولايات المتحدة يحفظ الأميركيون اقتحام مجلس النواب في عهد ترامب ، لكنهم يعتبرون أن اعتصام بعض النواب اللبنانيين عملًا راقيًا حيث لم يشهد أي مس بالممتلكات العامة ، بل أراد إيصال اعتراضِ عما آلت إليه الأوضاع النيابية في لبنان ، فهل يمكن اعتبار ان هذا الحراك من شأنه أن يُحدِث فرقًا في اهتمام العقل الغربي ؟ 
قضائيًا ، الوفد الأوروبي أنهى خمسة أيام من الأستماع إلى تسعة شهود ، فيما لم يحدَّد أي موعد لجولة ثانية .  
في ملف آخر ، كلام السيد حسن نصر الله أمس والذي  تطرق فيه إلى مصر ودعا  الى "مراقبة الوضع المالي فيها  ، استدعى ردًا ديبلومسيًا مصريًا عالي السقف ،    السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وصف تصريحات نصرالله  بأنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة.
دوليًا ، يبدو ان الحرب الروسية الأوكرانية ستطول ، فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جنرال أميركي قوله : "من الصعب جدا" دحر القوات الروسية من أوكرانيا هذا العام" 
البداية من التطور النيابي الجديد ... الإعتصام في القاعة العامة لمجلس النواب . 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

أخبار سياسية

مقدّمة

النشرة المسائية

LBCI التالي
أسعار المحروقات تواصل الارتفاع... كيف أصبحت؟
وزير البيئة عرض مع متى وكرم لوضع مطمر الناعمة وكسارات عين داره
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-19

مقدمة النشرة المسائية 19-1- 2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-18

مقدمة النشرة المسائية 18-01-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-17

مقدمة النشرة المسائية 17-01-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-16

مقدمة النشرة المسائية 16-01-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
14:31

جورج عقيص ورازي الحاج في مجلس النواب

LBCI
أخبار سياسية
14:24

نائبا القوات رازي الحاج وجورج عقيص سينضمان الى النواب المعتصمين في المجلس النيابي

LBCI
أخبار سياسية
13:27

كيف هي الصورة من داخل مجلس النواب؟

LBCI
أخبار سياسية
13:20

في محيط المجلس تظاهرة داعمة للنواب... فكيف هي الصورة الآن؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:32

كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟

LBCI
أخبار سياسية
12:49

مقدّمة النشرة المسائية 20-1-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-13

تصريح لافت من جنبلاط عن حزب الله والتيار الوطني الحر.. ماذا قال؟

LBCI
أخبار لبنان
04:16

عقيص للـLBCI: نقف إلى جانب كل كتلة تأخذ على عاتقها إنهاء حالة الفراغ الرئاسي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:15

لليوم الثالث على التوالي نواب التغيير داخل مجلس النواب

LBCI
أخبار دولية
13:42

اجتماع بين نتنياهو وجيك سوليفان... وملفات عدة على الطاولة أبرزها تطبيع العلاقات السعودية مع اسرائيل

LBCI
رياضة
13:37

يوم رياضي عالمي في الرياض يجمع أبرز نجوم كرة القدم في العالم

LBCI
أمن وقضاء
13:36

المهمة الأولى للقضاء الأوروبي في لبنان إنتهت... فهل يدّعي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل تتوقّف السوبرماركت عن قبول البطاقات المصرفية من المواطنين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

صوت لبنان في منظمة الأمم المتحدة معلّق!

LBCI
أخبار سياسية
13:27

كيف هي الصورة من داخل مجلس النواب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قرار جديد بالبدء بتقاضي رسوم المعاملات الرسمية "نصف كاش ونصف شيك"

LBCI
أخبار سياسية
13:20

في محيط المجلس تظاهرة داعمة للنواب... فكيف هي الصورة الآن؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
09:13

تعاميم لمصرف لبنان حول السحوبات بالعملات الأجنبية...

LBCI
أخبار سياسية
14:24

نائبا القوات رازي الحاج وجورج عقيص سينضمان الى النواب المعتصمين في المجلس النيابي

LBCI
منوعات
08:41

أصوات جنسية على الهواء في "بي بي سي" ... والقناة تعتذر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قرار جديد بالبدء بتقاضي رسوم المعاملات الرسمية "نصف كاش ونصف شيك"

LBCI
أمن وقضاء
13:08

إشكال في تول تخلله اطلاق نار... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
02:22

شركة CABLE VISION توضح ما جاء عن حجب قناتي " LBCI " و"الجديد"

LBCI
اقتصاد
11:32

كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟

LBCI
أمن وقضاء
15:28

محققون أوروبيون يستمعون الى حاكم مصرف لبنان في شباط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة