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مقدّمة النشرة المسائية 20-1-2023
أخبار سياسية
2023-01-20 | 12:49
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مقدّمة النشرة المسائية 20-1-2023
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مقدّمة النشرة المسائية 20-1-2023
مقدّمة النشرة المسائية 20-1-2023
إنتهى الاسبوع إلى جلسة حادية عشرة لمجلس النواب لكنها لم تٌفضِ إلى شيء ، رفع رئيس المجلس الجلسة بعد تطيير النصاب ، من دون ان يحدد موعدًا لجلسةٍ ثانية عشرة ، لكن نوابًا من كتلة التغيير
خربطوا حسابات الرئيس بري ، فاعتصموا في داخل القاعة العامة، ومنهم مَن بات ليلته فيها . هذه الحركة الإعتراضية ليس لها أفق حتى الساعة ، داخليًا طبعًا ، خصوصًا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يأخذ هذه الخطوة كأنها تشكِّل ضغطًا عليه في موضوع إبقاء الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس ، فالمسألة أبعد من مجرد اعتصام نواب داخل المجلس ، بل إن الرئيس بري يربطها بجملة من الأعتبارات أبرزها التوافق ، وهذا ما ليس متوافرًا حتى الساعة .
لكن خطوة النواب المعتصمين من شأنها أن تثير اهتمامًا غربيًا ، سواء في أوروبا أو في اميركا ، ففي الولايات المتحدة يحفظ الأميركيون اقتحام مجلس النواب في عهد ترامب ، لكنهم يعتبرون أن اعتصام بعض النواب اللبنانيين عملًا راقيًا حيث لم يشهد أي مس بالممتلكات العامة ، بل أراد إيصال اعتراضِ عما آلت إليه الأوضاع النيابية في لبنان ، فهل يمكن اعتبار ان هذا الحراك من شأنه أن يُحدِث فرقًا في اهتمام العقل الغربي ؟
قضائيًا ، الوفد الأوروبي أنهى خمسة أيام من الأستماع إلى تسعة شهود ، فيما لم يحدَّد أي موعد لجولة ثانية .
في ملف آخر ، كلام السيد حسن نصر الله أمس والذي تطرق فيه إلى مصر ودعا الى "مراقبة الوضع المالي فيها ، استدعى ردًا ديبلومسيًا مصريًا عالي السقف ، السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وصف تصريحات نصرالله بأنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة.
دوليًا ، يبدو ان الحرب الروسية الأوكرانية ستطول ، فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جنرال أميركي قوله : "من الصعب جدا" دحر القوات الروسية من أوكرانيا هذا العام"
البداية من التطور النيابي الجديد ... الإعتصام في القاعة العامة لمجلس النواب .
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