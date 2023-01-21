هل يعود مشهد النفايات إلى شوارع منطقة صيدا الزهراني؟

شوارع مناطق صيدا الزهراني...مهدّدة بالغرق ببحر من النفايات

هكذا بدا المشهد في شوارع مناطق صيدا الزهراني...



شوارع المنطقة مهدّدة بالغرق مرّة جديدة بالنفايات مع إعلان شركة NTCC ، المسؤولة عن جمع ورفع النفايات، التوقف عن العمل بسبب عدم قدرتها على تسيير أعمالها والدفع لموظفيها، نتيجة عدم إقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، مرسوما يخوّلها قبض مستحقاتها المتراكمة منذ شباط 2020 من الصندوق البلدي المستقل، والتي تبلغ قيمتها نحو 40 مليار ليرة لبنانية، أي ما كان يقارب 26 مليون دولار على سعر صرف 1500 ليرة.





الا ان الاتصالات المكثّفة أفرجت منذ نحو شهر، عن مبلغ 3 مليارات ليرة من الفواتير القديمة العائدة للشركة ضمن عقد النقل وذلك عبر تحويل المبلغ من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة المال، إلا أن الشركة لم تتمكن من سحب المبلغ من حساباتها المصرفية بما يتناسب مع حاجتها للسيولة بسبب القيود المصرفية المفروضة على سقف السحوبات.