محفوض: الاعتداء على محطة LBCI هو إرهاب موصوف ومن لا يحتمل الإنتقاد فليتقاعد من العمل السياسي

من لا يحتمل الإنتقاد فليتقاعد من العمل السياسي

إعتبر رئيس حركة التغيير ايلي محفوض أن الاعتداء على محطة LBCI هو إرهاب موصوف ومن لا يحتمل الإنتقاد فليتقاعد من العمل السياسي، لأنه لا يستحق أن ينخرط في العمل السياسي والشأن العام وكما يحق لأي وسيلة اعلامية أن تعبّر بالاسلوب الذي ترتئيه مهما كان سقفه على السياسي المعني إما الذهاب للقضاء أو الترحيب بكل رحابة صدر.