رئيس نقابة الأفران طالب وزير الاقتصاد بتسعيرة للخبز مرتين في الأسبوع

تسعيرة للخبز مرتين في الأسبوع

طالب رئيس نقابة الافران النقيب ناصر سرور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بـ"تسعيرة لربطة الخبز مرتين في الاسبوع عند الانخفاض والارتفاع للمواد الاولية وسعر صرف الدولار وحسب المنصة المتفق عليها".



كما طالب الوزارة بـ"النظر الى رواتب عمال الافران والعمل على زيادتها للاستمرار في عملهم لأن رواتبهم مرتبطة بكلفة ربطة الخبز وهم في حالة اصعب من حالة البلد".