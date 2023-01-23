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ايهاب مطر: متضامن مع LBCI..واللجوء الى العنف والقنابل دليل ضعف لا قوة

ايهاب مطر: متضامن مع LBCI..واللجوء الى العنف والقنابل دليل ضعف لا قوة

غرد النائب إيهاب مطر عبر حسابه على "تويتر" بالقول "صراع المواقف والأفكار يصب دائما في مصلحة التفاعل الإيجابي بين الناس. ومهما ارتفع هذا الصراع أو هبط فإن اللجوء الى العنف والقنابل دليل ضعف لا قوة، متضامن مع LBCI كما مع كل وسيلة إعلامية تُستهدف بالعنف، لأن الاستهداف يطال الحريات وفي قلبها حرية الاعلام والرأي".