ميقاتي وأبيض تواصلا مع سلامة..وقرار بمضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة

قرار بمضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة

تواصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الصحة فراس الابيض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقرر الأخير مضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة عبر المصارف والذي يقدر بـ60 مليار ليرة تقريبا شهرياً هذه الخطوة ستؤدي الى تعليق نقابة المستشفيات الخاصة لقراراها موقتاً والقاضي بتحميل المرضى أسعار الأدوية، بحسب معلومات للـLBCI.