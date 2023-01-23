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نقابة المصورين الصحافيين: نستنكر الاعتداء على الـLBCI

أخبار سياسية
2023-01-23 | 12:55
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نقابة المصورين الصحافيين: نستنكر الاعتداء على الـLBCI
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نقابة المصورين الصحافيين: نستنكر الاعتداء على الـLBCI

استنكار للاعتداء على الـLBCI

 استنكرت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان "الاعتداء الذي تعرضت له المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI".

وأكدت في بيان" حرصها الدائم على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي والإعلامي"، ودعت "للاحتكام إلى القانون". 

وناشدت" القوى الأمنية الإسراع في كشف المعتدين وحماية الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية".

وشددت على" تضامنها المستمر مع الزملاء في المؤسسة اللبنانية للإرسال".

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