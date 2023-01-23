بوحبيب يلتقي فرونتسكا.. وبحثٌ في مسألة تسديد لبنان مساهمته في ميزانية الأمم المتحدة

بوحبيب يلتقي فرونتسكا.. وبحثٌ في مسألة تسديد لبنان مساهمته في ميزانية الأمم المتحدة

بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ونائبها منسق الشؤون الانسانية عمران رضا في مسألة تسديد لبنان مساهمته في ميزانية الأمم المتحدة، وبناء على المعطيات الواردة للوزارة من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك ،أشار بوحبيب الى أنه سبق لبعثة لبنان في نيويورك أن أُفيدت من مكتب المساهمات في الامم المتحدة بتمديد مهلة الدفع، وبالتالي إحتفاظ لبنان بحقه في التصويت لغاية نهاية كانون الثاني ٢٠٢٣، مطالبا" بتوضيحات عن سبب التغيير الذي حصل وتعليق حقه بالتصويت قبل إنتهاء المدة المشار اليها أعلاه.



وقال الوزير بوحبيب بأن لبنان يتحمل أعباء النزوح السوري عنه وعن المجتمع الدولي، بما يفوق طاقته حيث تخطت كلفه النزوح الإجمالية ال 40 مليار دولار أميركي منذ العام ٢٠١١ ولتاريخه. لذلك، يتوقع لبنان معاملة مختلفة ممن يثنون ويثمنون على مساهمته الفريدة من نوعها في العالم بتحمل أعباء النزوح. وطلب أيضا" بنقل هذه الرسالة للأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء.