الرابطة المارونية: إحراق القرآن حملة مشبوهة هدفها ضرب الحوار الدائم بين المسيحية والاسلام

استنكرت الرابطة المارونية " إحراق القرآن الكريم في السويد على يد متطرف" .واكدت في بيان" ان هذا التصرف مدان ومرفوض، ولا يمكن القبول به كونه يسيىء إلى الديانة الإسلامية وهي إحدى الديانات الابراهيمية التي تؤمن بوحدانية الله ، وتضم اكثر من مليار مؤمن بها".ورأت ان" إحراق القرآن والحملات التي تتناول الإسلام في وسائل اعلام غربية، تعكس حملة مشبوهة هدفها ضرب الحوار الدائم القائم بين المسيحية والاسلام على امتداد العالم، بالرغم من بعض المحطات الصعبة التي مرت وتمر بها من حين إلى آخر. وأن السلطات السويدية مطالبة باتخاذ التدابير التي تضع حدا لمثل هذه التصرفات الشائنة التي تتستر بالديموقراطية، ولكنها في واقع الحال تطلق العنان لخطاب الكراهية والعنصرية وتهدد السلم الاهلي حول العالم".