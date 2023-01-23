ياسين ياسين يستنكر الاعتداء على الـLBCI

ياسين ياسين يستنكر الاعتداء على الـLBCI

اتصل النائب ياسين ياسين برئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال الشيخ بيار الضاهر مستنكرًا الاعتداء الذي تعرّضت له القناة يوم أمس.