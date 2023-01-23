حسين الخليل بعد انتهاء الاجتماع في ميرنا الشالوحي: عرضنا بعض المطبات المتعلقة بالمسيرة السياسية بيننا انطلاقا من ورقة التفاهم ونسير والتيار في الاتجاه الواحد

التالي

بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب