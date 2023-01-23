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لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله

أخبار سياسية
2023-01-23 | 13:16
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لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله
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لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله

اليكم تفاصيله

أفادت معلومات الـLBCI حول لقاء ميرنا الشالوحي اليوم بأن "الحزب طلب الموعد وطلب حضور الاعلام للمرة الاولى اذ عادة كانت تحصل اللقاءات بشكل غير علني وأن النقاش الذي استمر لنحو ٣ ساعات كان عميقا ومفصلا وصريحا".

وأشارت المعلومات الى أن "الاجتماع لم يكن اصلا للخروج بحلول انما عرض العناوين والملفات الخلافية والتحاور حولها، في مقدمها موضوع الشراكة كواحدة من ركائز ورقة التفاهم الاساسية، اما بالنسبة الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فالشراكة ليست موضوعا تفصيليا وهو موضوع كياني ووجودي والحاصل اليوم ليس مجرد خلاف سياسي، وبالتالي ينتظر التيار موقفا يعكس التزام الحزب وحرصه على الشراكة بشكل عملي وصريح". 

كما أفادت المعلومات بأنه "عندما تطرق الحديث الى تغطية الحزب لجلسات حكومة تصريف الاعمال، كرر الوفد موقفه بأن المشاركة ترتبط بالامور الحياتية وهذا الامر الخلافي لم يحل بين الطرفين خصوصا وان باسيل حاسم بمواقفه، كما ان باسيل على موقفه بوضوح فيما خص الرئاسة والحزب شرح موقفه، كل من وجهة نظره وقناعته ومقاربته للاستحقاق". 

وكشفت أن "لقاء اليوم  لن يكون الوحيد انما اتُفق على استكمال البحث في لقاء آخر بين حسين الخليل ووفيق صفا وباسيل وهذا ما اكده المعاون السياسي للسيد نصرالله، مشددا على اتفاق مع باسيل على عدم الخوض في تفاصيل ما دار من حوار". 

ولفتت المعلومات الى ان "لقاء اليوم وما سيليه من لقاءات مماثلة يمهد للقاء على مستوى قيادي بين باسيل والسيد حسن نصرالله".




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