العبسي ترأس اجتماع نواب الكاثوليك: ليشكل انتخاب رئيس جديد مدخلا لحل الازمات المتراكمة

بحث بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في الاجتماع الدوري لنواب الطائفة في المقر البطريركي مع النواب ميشال موسى نيقولا صحناوي سامر التوم ملحم رياشي وغسان عطالله فيما غاب الوزيران جورج كلاس وهكتور حجار والنائب ميشال ضاهر بداعي السفر، الشؤون الوطنية والاقتصادية والسياسية كما اطلعهم العبسي على تفاصيل زيارته الاخيرة الى الفاتيكان .



اشار البيان الصادر عن المجتمعين الى ان "اللقاء الدوري مع البطريرك هو لمتابعة الملفات التي تعني ابناء الطائفة كما ابناء الوطن وتركز البحث بشكل اساسي على الملف الرئاسي الذي بات يشكل عبئا ضاغطا على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، ودعوا في هذا السياق الى الاسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد على ان يشكل انتخابه مدخلا لحل الازمات المتراكمة بعد اعادة الاحترام الى مواد الدستور التي تؤكد على انتخاب الرئيس واعادة العملية السياسية الى مسارها الطبيعي .



وتوقف المجتمعون عند الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتردية والناجمة عن الفراغ على مستوى الدولة واداراتها ، فضلا عن استمرار حجز اموال المواطنين واذلالهم في تفاصيل حياتهم اليومية .



وشدد النواب على ضرورة احترام التوازنات الطائفية في ما يتعلق بالادارة ، ونذكر في هذا السياق بان بتعيينات المراكز الشاغرة العائدة لابناء الطائفة عندما يكتمل العقد الدستوري بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، خصوصا ادارة تلفزيون لبنان التي تحركت بعد بيان المطارنة الاخير مع ضرورة الاخذ بالاعتبار الكفاءات .