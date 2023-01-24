صراخ يعلو من قاعة مجلس النواب..وزعيتر :ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا

تصاعد الصراخ من داخل قاعة مجلس النواب تزامناً مع إنعقاد جلسة للجنة الإدارة والعدل التي تدرس قانون استقلالية القضاء.



وعلا فيها صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي طارق البيطار، مؤكدين ان البيطار مسيس وينفذ أجندات معينة.

وقد علمت الـLBCI أن النقاش الحاد بدأ بعدما طلب النائب حسين الحاج حسن الكلام بالنظام وإنتقد تسريبات طارق البيطار بالأمس لمحاضر التحقيقات وللأسماء واصفاً ما حدث بالخطر جداً.



وخرج زعيتر من القاعة غاضباً قائلا: "ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا".