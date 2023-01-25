بري بحث مع الابيض في الاوضاع الصحية

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض، في الاوضاع العامة، وخصوصا بالاوضاع الصحية والإستشفائية.