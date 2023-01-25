الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي عرض مع زواره الشؤون التربوية والمالية والمصرفية

أخبار سياسية
2023-01-25 | 07:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي عرض مع زواره الشؤون التربوية والمالية والمصرفية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ميقاتي عرض مع زواره الشؤون التربوية والمالية والمصرفية

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية مع وفد من لجنة التربية النيابية برئاسة رئيسها النائب حسن مراد وضم  النائبين ايهاب حماده واشرف بيضون،  في مطالب المعلمين في التعليم الرسمي.

مراد
وقال مراد بعد اللقاء: "زرنا الرئيس لوضعه في أجواء أوضاع المعلمين وما يحصل معهم، وتبين لنا أن دولته مطلع تماما على أوضاعهم. وأكدنا مطالب المعلمين المحقة  المتمثلة باعطائهم الحوافز، اضافة الى هبة 2020 لتحويلها الى وزارة التربية بغية اعطائها للمعلمين لمساعدتهم في هذه الظروف، وتأمين بدلات النقل للمعلمين بكل مسمياتهم، بحسب قرار مجلس الوزراء الذي صدر سابقا، وهو يتعلق تحديدا بالمتعاقدين، لكن طالبنا بأن يشمل جميع معلمي التعليم الرسمي في لبنان".

أضاف: "تطرقنا الى موضوع سقف السحوبات في المدارس الرسمية التي تعاني من هذه المشكلة ولا تتمكن بالتالي من تشغيل المدارس في هذه الظروف الصعبة. وأكدنا أخيرا ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لموضوع التربية، ودعونا لعقد مؤتمر يشارك فيه كل من يعنيه هذا القطاع في السرايا الحكومية لإيجاد حلول سريعة لاستكمال العام الدراسي وإيجاد حلول جذرية لاكمال التعليم وحماية أجيالنا والسير بهذا الوطن في الاتجاه الصحيح".

شهيب 
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب أكرم شهيب على رأس وفد. 

وقال شهيب بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بمقابلة الرئيس في ظل هذه الفوضى السياسية وفي ظرف إجتماعي هو الأصعب وظرف حياتي هو الأكثر صعوبة، اضافة الى  الهم التربوي، وهم مستقبل جيل كامل من طلاب لبنان ومن أساتذة هذا الوطن. فالاستثمار بالتعليم هو الإستثمار الأهم منذ سنوات في لبنان، ومستقبل هذا الجيل في خطر وذاهب الى ضياع اذا لم ندعم التعليم الرسمي في لبنان، خصوصا وأن التعليم الخاص ومع انه يعاني ظروفا صعبة  فهو يسيّر أموره، ولكن لا يجوز أن يكون هناك طبقية في التعليم بين طالب يدرس وفقير لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة."

أضاف: "هذا القطاع التربوي في غاية الأهمية، وأعتقد أن دولة الرئيس سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسيكون ملف التربية من أولويات هذه الجلسة. نأمل أن يعطى المعلم حقه وأن يعطى الطالب الحق في العودة إلى المدرسة، لأن حق التعلم مقدس، لذلك نعول كثيرا على عقد جلسة لمجلس الوزراء، بعيدا عما يقوله الدستور وعن الصلاحيات وبعيدا عن الميثاقية، فهم المواطن اليوم لقمة العيش والدواء والكتاب والكرامة، وهو أهم من كل ما يقال ويشاع حول عقد مجلس الوزراء أو مقاطعته".

جمعية المصارف
والتقى الرئيس ميقاتي رئيس جمعية المصارف سليم صفير على رأس وفد ضم: اسامة سلمان، ايلي شمعون، فادي خلف، سعد أزهري، أكرم عازوري، نديم القصار، خليل دبس، شهدان جبيلي، في حضور مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع المصرفية والمالية.
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب قبلان قبلان، الوزير السابق ناجي البستاني. كما إستقبل عائلة الراحل معن كرامي التي شكرته على تعزيته بوفاته.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

أخبار سياسية

ميقاتي

مراد

LBCI التالي
معلومات للـLBCI: القاضي غسان عويدات يدعي على القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ويقرر منعه من السفر
المفتي دريان استقبل السفير بخاري: لبنان كان وسيبقى سندا لأشقائه العرب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:11

ميقاتي التقى وفدا من لجنة التربية النيابية.. مراد: نحاول تقريب وجهات النظر بين الأساتذة والوزارة والحكومة

LBCI
أخبار سياسية
06:32

ميقاتي: ادراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي انجاز نوعي للبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-24

المكتب الاعلامي لميقاتي يرد على تغريدة التيار الوطني الحر

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-24

ميقاتي بحث ووزير التربية في مطالب المعلمين في حضور وزير المال ورأس اجتماعا لبحث موازنة 2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
10:51

عويدات: لا أحد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ وستشهدون في الأيام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار

LBCI
أخبار سياسية
10:00

بو صعب بحث مع لوكا بيليرانو في دراسات وأبحاث المكتب الاقليمي للدول العربية

LBCI
أخبار سياسية
09:35

مخزومي التقى الراعي: لضرورة انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة فاعلة

LBCI
امن وقضاء
09:28

مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:12

بيان صادر عن مكتب الفنان جورج وسوف.. سيكون لأبو وديع موعد مع اغنية لابنه الراحل وديع

LBCI
فنّ
2023-01-18

كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)

LBCI
أخبار دولية
2023-01-18

أنقرة تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن حول بيعها مقاتلات إف-16

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-19

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:46

إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف

LBCI
أخبار لبنان
05:58

إطلاق برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الاسكوا.. شيا: لمساعدة الجنود فيما نلح على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة

LBCI
امن وقضاء
05:56

جلسة لمجلس القضاء الاعلى جلسة الخميس المقبل

LBCI
أخبار لبنان
05:38

روابط التعليم الرسمي تدعو الى التصويت على تمديد الاضراب الاسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:34

صدور جدول أسعار معدّل أفرج عن عملية تسليم المحروقات.. اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:47

كرامي بعد لقائه باسيل: المخرج الوحيد هو بالحوار

LBCI
أخبار لبنان
02:16

توقف اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز عن العمل.. كيف يبدو المشهد اليوم؟

LBCI
رياضة
14:03

أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل تتم دولرة سعر قارورة الغاز؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
05:07

المحروقات تحلّق.. والأسعار تتخطى المليون!

LBCI
امن وقضاء
16:11

محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين

LBCI
امن وقضاء
08:14

مدعي عام التمييز غسان عويدات قرر اطلاق سراح جميع الموقوفين دون استثناء ومنعهم من السفر في قضية انفجار المرفأ

LBCI
امن وقضاء
13:25

تصحيح - معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة

LBCI
امن وقضاء
09:28

مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه

LBCI
امن وقضاء
08:26

معلومات للـLBCI: القاضي غسان عويدات يدعي على القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ويقرر منعه من السفر

LBCI
امن وقضاء
16:48

معلومات للـLBCI: نقابة موزعي قوارير الغاز بالمفرق والجملة ومستلزماتها في لبنان تعلن التوقف عن توزيع القوارير إبتداءً من الغد وذلك بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار

LBCI
امن وقضاء
03:21

معلومات للـLBCI: وزارة الطاقة تؤكد عدم صدور جدول أسعار المحروقات حتى الآن والأسعار التي يتم التداول بها ليست رسمية ووزير الطاقة لم يوقع جدول تركيب أسعار المحروقات بعد والجدول سيصدر بعد قليل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة