ميقاتي عرض مع زواره الشؤون التربوية والمالية والمصرفية

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية مع وفد من لجنة التربية النيابية برئاسة رئيسها النائب حسن مراد وضم النائبين ايهاب حماده واشرف بيضون، في مطالب المعلمين في التعليم الرسمي.



مراد

وقال مراد بعد اللقاء: "زرنا الرئيس لوضعه في أجواء أوضاع المعلمين وما يحصل معهم، وتبين لنا أن دولته مطلع تماما على أوضاعهم. وأكدنا مطالب المعلمين المحقة المتمثلة باعطائهم الحوافز، اضافة الى هبة 2020 لتحويلها الى وزارة التربية بغية اعطائها للمعلمين لمساعدتهم في هذه الظروف، وتأمين بدلات النقل للمعلمين بكل مسمياتهم، بحسب قرار مجلس الوزراء الذي صدر سابقا، وهو يتعلق تحديدا بالمتعاقدين، لكن طالبنا بأن يشمل جميع معلمي التعليم الرسمي في لبنان".



أضاف: "تطرقنا الى موضوع سقف السحوبات في المدارس الرسمية التي تعاني من هذه المشكلة ولا تتمكن بالتالي من تشغيل المدارس في هذه الظروف الصعبة. وأكدنا أخيرا ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لموضوع التربية، ودعونا لعقد مؤتمر يشارك فيه كل من يعنيه هذا القطاع في السرايا الحكومية لإيجاد حلول سريعة لاستكمال العام الدراسي وإيجاد حلول جذرية لاكمال التعليم وحماية أجيالنا والسير بهذا الوطن في الاتجاه الصحيح".



شهيب

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب أكرم شهيب على رأس وفد.



وقال شهيب بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بمقابلة الرئيس في ظل هذه الفوضى السياسية وفي ظرف إجتماعي هو الأصعب وظرف حياتي هو الأكثر صعوبة، اضافة الى الهم التربوي، وهم مستقبل جيل كامل من طلاب لبنان ومن أساتذة هذا الوطن. فالاستثمار بالتعليم هو الإستثمار الأهم منذ سنوات في لبنان، ومستقبل هذا الجيل في خطر وذاهب الى ضياع اذا لم ندعم التعليم الرسمي في لبنان، خصوصا وأن التعليم الخاص ومع انه يعاني ظروفا صعبة فهو يسيّر أموره، ولكن لا يجوز أن يكون هناك طبقية في التعليم بين طالب يدرس وفقير لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة."



أضاف: "هذا القطاع التربوي في غاية الأهمية، وأعتقد أن دولة الرئيس سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسيكون ملف التربية من أولويات هذه الجلسة. نأمل أن يعطى المعلم حقه وأن يعطى الطالب الحق في العودة إلى المدرسة، لأن حق التعلم مقدس، لذلك نعول كثيرا على عقد جلسة لمجلس الوزراء، بعيدا عما يقوله الدستور وعن الصلاحيات وبعيدا عن الميثاقية، فهم المواطن اليوم لقمة العيش والدواء والكتاب والكرامة، وهو أهم من كل ما يقال ويشاع حول عقد مجلس الوزراء أو مقاطعته".



جمعية المصارف

والتقى الرئيس ميقاتي رئيس جمعية المصارف سليم صفير على رأس وفد ضم: اسامة سلمان، ايلي شمعون، فادي خلف، سعد أزهري، أكرم عازوري، نديم القصار، خليل دبس، شهدان جبيلي، في حضور مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع المصرفية والمالية.

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب قبلان قبلان، الوزير السابق ناجي البستاني. كما إستقبل عائلة الراحل معن كرامي التي شكرته على تعزيته بوفاته.

