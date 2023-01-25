بو صعب بحث مع لوكا بيليرانو في دراسات وأبحاث المكتب الاقليمي للدول العربية

بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، في حضور رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب الدكتور بلال عبدالله، مع المستشار الاقليمي للضمان الاجتماعي في المكتب الاقليمي للدول العربية السيد لوكا بيليرانو في أجواء الدارسات والابحاث الموضوعة من قبل المكتب الاقليمي للدول العربية، حول مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية موضوع جلسة اللجان المشتركة المقرر عقدها غدا.