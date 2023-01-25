الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لا صيدليات غداً في هذه الأوقات..
أخبار سياسية
2023-01-25 | 13:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لا صيدليات غداً في هذه الأوقات..
بيان عن عن مجلس نقابة صيادلة لبنان..
دعا مجلس نقابة صيادلة لبنان، جميع الصيادلة في كل القطاعات، الى التوقّف عن العمل غداً الخميس الواقع في ٢٦/١/٢٣، من الساعة ٨ صباحاً الى ساعة ١٢ ظهراً، كخطوة رمزيّة تحذيريّة، على ان تليها خطوات اخرى، ما لم يتمّ إتّخاذ خطوات منصفة من قبل المعنيين تؤمّن إستمرارية هذا القطاع الصحي الأساسي لخدمة المرضى، خطوات تصعيديّة تحمي المريض قبل الصيدلي نفسه.
وصدر عن مجلس نقابة صيادلة لبنان ما يلي:
"المواطنين الأحبّاء، الزملاء الكرام، لطالما كان الصيدلي في كل القطاعات، من صيدليات، ومكاتب علميّة ،وشركات ومصانع، ومستشفيات، وقطاع عام، الى جانب المريض في كل الأزمات من وباء الكورونا، الى أزمة إنقطاع الدواء الاخيرة، ساعياً لتأمين الدواء الجيّد، متصدّياً لهجمة الدواء المزوّر والاقل جودة ومغرياته، مساعداً المرضى في تبديل الدواء من المقطوع او المحجوب قسراً الى المتوفّر منه، مواجهاً المخاطر على أنواعها، ومتكبّداً الخسائر تلو الأخرى، ما أدّى الى إقفال مئات الصيدليات، وهجرة المكاتب العلميّة، وصرف وهجرة مئات الصيادلة.
ان الاستمرار في خدمة المرضى في ظلّ توقّف المستوردين والموزّعين عن تسليم الدواء للصيدليات عند كل تبدّل في سعر الصرف بانتظار صدور مؤشّر الدواء تجنّباً لخسارة معيّنة بات مهمة مستحيلة، أضف إليه مشكلة الدواء المهرّب والمزوّر، والصيدليات والمستوصفات الغير الشرعيّة التي تنبت وتنمو كالفطريات، معرّضةً حياة المرضى للخطر، والنظام الصحي الشرعي الى الإنهيار.
هذا ناهيك عن قرارات تستهدف إستمراريّة الصيدليات، من منع إسترداد الأدوية المنتهية صلاحيتها إلا بموجب موافقات مسلقة خلافاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونوايا في إصدار قرارات تضرب جعالة الصيدلي، الى أنظمة بموجبها يتمّ توجيه المرضى الى أماكن معيّنة دونما اخرى، ولا ننسى “أبّة الباط” على الدواء المهرّب الذي غالباً ما يكون مزوّر، والparallel import, ما ادّى الى إقفال عشرات المكاتب العلمّيّة والشركات، والإنحدار في جودة النظام الصحي والدوائي.
بناءً عليه ان مجلس نقابة صيادلة لبنان، المنعقد بتاريخ ٢٥/١/٢٣ يدعو جميع الزملاء الصيادلة في كل القطاعات، الى التوقّف عن العمل غداً الخميس الواقع في ٢٦/١/٢٣، من الساعة ٨ صباحاً الى ساعة ١٢ ظهراً ، كخطوة رمزيّة تحذيريّة، على ان تليها خطوات اخرى، ما لم يتمّ إتّخاذ خطوات منصفة من قبل المعنيين تؤمّن إستمرارية هذا القطاع الصحي الأساسي لخدمة المرضى، خطوات تصعيديّة تحمي المريض قبل الصيدلي نفسه".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أخبار سياسية
مجلس نقابة صيادلة لبنان
اغلاق
التالي
معلومات للـLBCI: وزارة الطاقة تؤكد عدم صدور جدول أسعار المحروقات حتى الآن والأسعار التي يتم التداول بها ليست رسمية ووزير الطاقة لم يوقع جدول تركيب أسعار المحروقات بعد والجدول سيصدر بعد قليل
تصحيح - معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-05
باريس تعتبر أن اغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران "مؤسف في حال تأكد"
أخبار دولية
2023-01-05
باريس تعتبر أن اغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران "مؤسف في حال تأكد"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
13:38
معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد
امن وقضاء
13:38
معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد
0
امن وقضاء
13:29
معلومات للـ LBCI: تحرك نيابي في العاشرة من صباح غد اذ يقصد عدد من نواب الكتائب والقوات وكتلة تجدد وعدد من النواب التغييريين قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ويخطط النواب للقاء وزير العدل
امن وقضاء
13:29
معلومات للـ LBCI: تحرك نيابي في العاشرة من صباح غد اذ يقصد عدد من نواب الكتائب والقوات وكتلة تجدد وعدد من النواب التغييريين قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ويخطط النواب للقاء وزير العدل
0
امن وقضاء
10:51
عويدات: لا أحد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ وستشهدون في الأيام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار
امن وقضاء
10:51
عويدات: لا أحد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ وستشهدون في الأيام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار
0
أخبار سياسية
10:00
بو صعب بحث مع لوكا بيليرانو في دراسات وأبحاث المكتب الاقليمي للدول العربية
أخبار سياسية
10:00
بو صعب بحث مع لوكا بيليرانو في دراسات وأبحاث المكتب الاقليمي للدول العربية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:52
نقابات الافران: لإصدار تسعيرة يومية تتلاءم مع ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار
اقتصاد
11:52
نقابات الافران: لإصدار تسعيرة يومية تتلاءم مع ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار
0
أخبار دولية
17:35
زيلينسكي يطالب الغربيين بتزويد قواته صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
أخبار دولية
17:35
زيلينسكي يطالب الغربيين بتزويد قواته صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
0
أخبار دولية
14:49
النروج سترسل لأوكرانيا دبابات ليوبارد-2
أخبار دولية
14:49
النروج سترسل لأوكرانيا دبابات ليوبارد-2
0
امن وقضاء
11:37
لحظة الافراج عن الموقوفين في قضية انفجار المرفأ
امن وقضاء
11:37
لحظة الافراج عن الموقوفين في قضية انفجار المرفأ
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:46
إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف
أمن وقضاء
10:46
إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف
0
أخبار لبنان
04:15
خلف من أمام قصر العدل: لضرورة استعادة الدولة بكل مؤسساتها
أخبار لبنان
04:15
خلف من أمام قصر العدل: لضرورة استعادة الدولة بكل مؤسساتها
0
امن وقضاء
04:00
تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار
امن وقضاء
04:00
تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار
0
أخبار لبنان
16:07
باسيل من بكركي: موقع رئاسة الجمهورية لكل اللبنانيين ولكن لا يمكن لاحد أن يتخطى المكون المسيحي
أخبار لبنان
16:07
باسيل من بكركي: موقع رئاسة الجمهورية لكل اللبنانيين ولكن لا يمكن لاحد أن يتخطى المكون المسيحي
0
أخبار لبنان
13:44
لماذا لم تفرغ البواخر المحملة بالغاز ايول حمولتها بعد؟
أخبار لبنان
13:44
لماذا لم تفرغ البواخر المحملة بالغاز ايول حمولتها بعد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة التراث العالمي... فما هو تاريخه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة التراث العالمي... فما هو تاريخه؟
0
أمن وقضاء
13:40
جرعة دعم أميركية لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي
أمن وقضاء
13:40
جرعة دعم أميركية لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فلتان الدولار يشعل سوق المحروقات
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فلتان الدولار يشعل سوق المحروقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شركة Ctex ومقلد معاقبان أميركيا ومصرف لبنان يتنصل من أي مخالفة قد تكون ارتكبتها
تقارير نشرة الاخبار
13:38
شركة Ctex ومقلد معاقبان أميركيا ومصرف لبنان يتنصل من أي مخالفة قد تكون ارتكبتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
05:07
المحروقات تحلّق.. والأسعار تتخطى المليون!
امن وقضاء
05:07
المحروقات تحلّق.. والأسعار تتخطى المليون!
2
اقتصاد
02:17
ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل!
اقتصاد
02:17
ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل!
3
أخبار سياسية
13:05
لا صيدليات غداً في هذه الأوقات..
أخبار سياسية
13:05
لا صيدليات غداً في هذه الأوقات..
4
امن وقضاء
13:38
معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد
امن وقضاء
13:38
معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد
5
امن وقضاء
08:14
مدعي عام التمييز غسان عويدات قرر اطلاق سراح جميع الموقوفين دون استثناء ومنعهم من السفر في قضية انفجار المرفأ
امن وقضاء
08:14
مدعي عام التمييز غسان عويدات قرر اطلاق سراح جميع الموقوفين دون استثناء ومنعهم من السفر في قضية انفجار المرفأ
6
امن وقضاء
09:28
مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه
امن وقضاء
09:28
مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه
7
امن وقضاء
13:29
معلومات للـ LBCI: تحرك نيابي في العاشرة من صباح غد اذ يقصد عدد من نواب الكتائب والقوات وكتلة تجدد وعدد من النواب التغييريين قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ويخطط النواب للقاء وزير العدل
امن وقضاء
13:29
معلومات للـ LBCI: تحرك نيابي في العاشرة من صباح غد اذ يقصد عدد من نواب الكتائب والقوات وكتلة تجدد وعدد من النواب التغييريين قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ويخطط النواب للقاء وزير العدل
8
أخبار لبنان
10:32
سالم زهران: القاضي عويدات يكلّف المدير العام للأمن العام وضع اشارة منع سفر بحق القاضي طارق البيطار
أخبار لبنان
10:32
سالم زهران: القاضي عويدات يكلّف المدير العام للأمن العام وضع اشارة منع سفر بحق القاضي طارق البيطار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store