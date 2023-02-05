معلومات للـLBCI: الوفد السعودي المشارك في اللقاء الخماسي في باريس سيكون برئاسة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا علما أن السفير وليد البخاري لن يكون ضمن عداد الوفد كون لديه ارتباطات أخرى

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