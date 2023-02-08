وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...

المعلومات الأولية للـLBCI: انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة

المعلومات الأولية للـLBCI: انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة

تصحيح - وزارة الخارجية تؤكد للـLBCI أن اثنين من أبناء الجالية اللبنانية تعذر التواصل معهما في جنوب تركيا ولا معلومات عن وضعهما والسفير اللبناني في تركيا يتابع الموضوع عن كثب