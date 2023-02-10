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جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار سياسية
2023-02-10 | 02:25
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جدول جديد لأسعار المحروقات...
تسعيرة جديدة للمحروقات
إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 5000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 6000 ليرة لبنانية. أمّا سعر المازوت فانخفض 15000 ليرة لبنانية وارتفع سعر الغاز 9000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 1210000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 1238000 ل.ل.
المازوت: 1188000 ل.ل.
الغاز: 776000 ل.ل.
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